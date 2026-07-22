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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Cоболенко об игровом совете от Джоковича: «Попробовала его позицию на приеме, и мне реально стало удобнее реагировать»

Арина Соболенко рассказала, какие советы ей дал Новак Джокович. «Мне очень нравится его прием. И мы играли выставочный [турнир], мы сидим, общаемся, я говорю: «Слушай, говорю, вот на чем ты фокусируешься, когда на приеме стоишь? Потому что у тебя лучший прием».

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