Cоболенко об игровом совете от Джоковича: «Попробовала его позицию на приеме, и мне реально стало удобнее реагировать»

Арина Соболенко рассказала, какие советы ей дал Новак Джокович. «Мне очень нравится его прием. И мы играли выставочный [турнир], мы сидим, общаемся, я говорю: «Слушай, говорю, вот на чем ты фокусируешься, когда на приеме стоишь? Потому что у тебя лучший прием».