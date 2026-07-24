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Царьград

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Никита Михалков сказал о вине России перед Украиной: Что не так в связке "культура и СВО"

Никита Михалков сказал о вине России перед Украиной: Что не так в связке "культура и СВО"

Сложно отрицать глубину и проницательность взглядов Никиты Михалкова. В своих высказываниях он нередко затрагивает не просто сиюминутные события, а фундаментальные вопросы национального самосознания и исторической памяти.

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