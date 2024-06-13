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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аленичев о России и Евро: «Пошумела бы с учетом тренерского опыта Карпина и неплохого состава. Был бы большой шанс как минимум выйти из группы» 

«Понимаю, что в России очень многие будут болеть за Сербию, это же наши братья. Мне тоже хочется, чтобы она добилась хороших результатов.

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