Обнаружен мешающий поиску темной материи нейтринный туман

Physical Review Letters: в детекторах темной материи обнаружен нейтринный туман Ученые из подземной лаборатории China Jinping в Сычуани и Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии сообщили об обнаружении признаков нейтринного тумана в своих детекторах, что может затруднить поиски темной материи.