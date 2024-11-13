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Обнаружен мешающий поиску темной материи нейтринный туман

Обнаружен мешающий поиску темной материи нейтринный туман

Physical Review Letters: в детекторах темной материи обнаружен нейтринный туман Ученые из подземной лаборатории China Jinping в Сычуани и Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии сообщили об обнаружении признаков нейтринного тумана в своих детекторах, что может затруднить поиски темной материи.

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