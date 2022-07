Рыжов В. А. Alessandro Farnese 1546–1592, 3rd Duke of Parma, Govenor-General of the Netherlands. Hispano-Dutch School, 1580s Сегодня мы продолжим рассказ об Алессандро Фарнезе, сыне внебрачной дочери императора Священной Римской империи Карла V, сводном брате испанского короля Филиппа II и племяннике Хуана Австрийского.