Бывшая возлюбленная публично призналась Баскову в любви! Смелая девушка решилась на откровение. Бывшая возлюбленная Николая Баскова София Кальчева неожиданно призналась, что до сих пор любит певца и мечтает родить от него ребенка.
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