Ташуев об «Ахмате»: «Глобально обязан бороться за самые высокие места. В нашем чемпионате можно играть со всеми»

После 7 туров грозненцы с 5 очками занимают в таблице 15-е место. – Какие турнирные задачи в этом сезоне вы ставите перед командой после своего возвращения? – Заняв пятое место с командой, я для себя выбрал стратегию, по которой во второй год своей работы хотел вывести команду на третье место.