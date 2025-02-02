Экс-советник Минобороны перешла в Совбез вслед за Шойгу: указ Путина

Владимир Путин 1715 прочтений 2 дня назад Президент РФ Владимир Путин назначил Тамару Тягину на пост помощника секретаря Совета безопасности России, следует из указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
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