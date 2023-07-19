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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Обнаружены первые «троянские» планеты, вращающиеся по одной и той же орбите

Далекая планета размером с Юпитер может иметь на буксире разрушенные останки меньшего брата. Астрономы обнаружили первые свидетельства ультраредких «троянских» планет: две родственные планеты, движущиеся по одной орбите вокруг одной и той же звезды.

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