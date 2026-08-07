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Агент Макарова о «Динамо»: «У Дениса и Гусева было недопонимание. Он не дал ему себя показать после Карпина. Дал бы Ролан шанс – это был бы один вопрос»

Алексей Бабырь, агент вингера « Крыльев Советов » Дениса Макарова , высказался о трудностях во взаимопонимании между футболистом и бывшим тренером «Динамо» Роланом Гусевым .

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