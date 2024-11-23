РИА Новости: совладелец "Зимней вишни" Вишневский вышел на свободу по УДО

Совладелец торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, получивший в 2022 году восемь лет колонии по делу о пожаре, был условно-досрочно освобожден, рассказал РИА Новости его адвокат Вадим Трифонов.
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