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РИА Новости: совладелец "Зимней вишни" Вишневский вышел на свободу по УДО

РИА Новости: совладелец "Зимней вишни" Вишневский вышел на свободу по УДО

Совладелец торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, получивший в 2022 году восемь лет колонии по делу о пожаре, был условно-досрочно освобожден, рассказал РИА Новости его адвокат Вадим Трифонов.

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