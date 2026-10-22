Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова предупредила, что поражённые болезнями плоды нельзя оставлять в саду на зиму: инфекция может сохраниться до весны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Politico: слова К...
- GS Правительство уст...
- SI «Возбуждено уголо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым