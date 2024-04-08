Известная телеведущая оценила предложение Путина возродить легендарный конкурс

Телеведущая Кира Прошутинская оценила предложение президента России Владимира Путина проводить в регионах страны конкурс «А ну-ка, девушки!» по мотивам одноименного легендарного телешоу, выходившего с 1970 по 1987 год.
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