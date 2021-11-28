Танцы со звездами - стал известен победитель проекта

Почетное звание победителей телешоу "Танцы со звездами" завоевали актер Артур Логай и Анна Карелина. Об этом стало известно в воскресенье, 28 ноября, по результатам зрительского голосования и судейских оценок за выступления трех пар в суперфинале.
Почетное звание победителей телешоу "Танцы со звездами" завоевали актер Артур Логай и Анна Карелина. Об этом стало известно в воскресенье, 28 ноября, по результатам зрительского голосования и судейских оценок за выступления трех пар в суперфинале.
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