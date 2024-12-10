Врач рассказала о последствиях дефицита и переизбытка воды в организме

Водный баланс — один из важнейших параметров жизнедеятельности каждого человека. А поддержка нормального водного баланса — это сложный механизм внутренней регуляции, отметила врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.
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