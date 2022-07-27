«Команды будут думать, что «Спартаку» можно все. Им рассказали, как судьи будут против них работать, а другим – ничего». Экс-арбитр Федотов о встрече с представителями судейского корпуса

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о встрече представителей «Спартака» и судейского корпуса. «Почему они провели семинар только для одного клуба? Они будут проводить для других команд? Когда? Почему они провели встречу, когда сезон уже начался, а не перед стартом? С арбитрами семинар был проведен перед началом нового сезона, им объяснили, как работать, какие нарушения.