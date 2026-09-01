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Орловские новости

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Орловская область атакована украинскими беспилотниками ночью

Орловская область атакована украинскими беспилотниками ночью

Уничтожены четыре беспилотника, никто не пострадал, повреждения отсутствуют.В ночь на первое сентября Орловская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков.

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