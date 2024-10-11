🇦🇺🇨🇦🇺🇸🇵🇭🇫🇷🇯🇵 Об учениях Sama Sama 2024 Темп военных маневров в Азиатско-Тихоокеанском регионе не снижается.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇦🇺🇨🇦🇺🇸🇵🇭🇫🇷🇯🇵 Об учениях Sama Sama 2024 Темп военных маневров в Азиатско-Тихоокеанском регионе не снижается.
Свежие комментарии