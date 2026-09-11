Три причины, почему встреча Путина, Трампа и Зеленского не состоится

Цифра три имеет для людей мифическое значение. Три богатыря, три желания, три сына у отца, тридевятое царство, триединство Бога, три медведя, три дороги.
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