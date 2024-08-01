Второй случай применения китайского ПТРК HJ-8L Red Arrow противотанкистами ХАМАС в Секторе Газа. На этот раз был поражен тяжелый израильский БТР Namer, однако степень повреждений осталась за кадром.
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Второй случай применения китайского ПТРК HJ-8L Red Arrow противотанкистами ХАМАС в Секторе Газа. На этот раз был поражен тяжелый израильский БТР Namer, однако степень повреждений осталась за кадром.
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