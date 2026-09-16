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ТАСС

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С Байконура стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем "Прогресс МС-35"

С Байконура стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем "Прогресс МС-35"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-35" успешно прошел с площадки №31 космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

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