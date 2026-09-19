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Аргументы недели

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Дональд Трамп подписал закон Линдси Грэма об «адских санкциях» против России

Дональд Трамп подписал закон Линдси Грэма об «адских санкциях» против России

Законопроект предусматривает новые санкции против России и Ирана, а также предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% в отношении крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

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