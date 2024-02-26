Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд

Вчера <100 прочитали Мэр Лондона Садик Хан предложил конфисковать имущество российских бизнесменов, попавших под британские санкции.
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