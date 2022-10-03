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Весной выйдет PlayStation VR2, которая, по мнению Sony, будет популярнее предшественницы

Весной выйдет PlayStation VR2, которая, по мнению Sony, будет популярнее предшественницы

Японская компания планирует произвести 2 миллиона гарнитур PlayStation VR2 к марту следующего года, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планами Sony.

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