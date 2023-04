Студия-разработчик Mafia 4 ищет специалиста по мультиплееру, актёры The Last of Us говорят о сложностях второго сезона, происходит анонс Trine 5, в Steam исчезает упоминание русской локализации Starfield, The Lord of the Rings: Gollum уходит на золото, выход Amnesia: The Bunker откладывается, Sony готовит посвящённое Final Fantasy XVI шоу.