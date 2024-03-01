Президент поведал самое главное для пенсионеров России.В ходе своего послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин смог ответить на три самых главных вопроса для пенсионеров.
Этих слов Путина ждали все пенсионеры России: Осталось достучаться до чиновников
Комментарии
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Лидия Курзаева
"Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом", - пообещал президент." Идея замечательная. но для начала надо снизить цены на дорогие жизненно необходимые лекарственные препараты. Многим пенсионерам не под силу их купить и они начинают заниматься самолечением. А на лечение онкобольных детей собираем деньги всем миром. Это неправильно. Лекарства должны быть всем доступны, как раньше в советские времена.
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20 час.
Meerflieger
"...Но президент такие методы отвергает и гарантирует сохранение действующей пенсионной системы, отлично зарекомендовавшей себя"(с) Странно, а раньше реформу пенсионную обозвали людоедской... И президент обещал её не проводить, пока он президент... Супруги моей пенсион страховой эта обновлённая система "сожрала" и не поморщилась... А рекомендации с разных точек зрения можно рассматривать. С точки зрения чинуш - отличная, да. Тысячам (если не десяткам тысяч) человек в пенсионе отказали. Это-ж кака экономия средствов государственных! А ещё заставить пенсионеров работать - и пенсию им можно не индексировать... Е-баллы отнимать... Наработал пенс 10 е-баллов за год, а ему - фигвам! Хватит с тебя трёх... Чё-т авторы телеграм-канала "Юридическая консультация" об этом помалкивают... "Ура" кричат и "чепчики в воздух бросают"... 🤔😃
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17 час.
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