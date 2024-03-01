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Этих слов Путина ждали все пенсионеры России: Осталось достучаться до чиновников

Этих слов Путина ждали все пенсионеры России: Осталось достучаться до чиновников

Президент поведал самое главное для пенсионеров России.В ходе своего послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин смог ответить на три самых главных вопроса для пенсионеров.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot;Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом&quot;, - пообещал президент.&quot;  Идея замечательная. но для начала надо снизить цены на дорогие жизненно необходимые лекарственные препараты.  Многим  пенсионерам не под силу их купить и они начинают заниматься самолечением. А на лечение онкобольных детей собираем  деньги всем миром. Это неправильно. Лекарства должны быть всем доступны, как раньше в советские времена.
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20 час.
Meerflieger
&quot;...Но президент такие методы отвергает и гарантирует сохранение действующей пенсионной системы, отлично зарекомендовавшей себя&quot;(с)   Странно, а раньше реформу пенсионную обозвали людоедской... И президент обещал её не проводить, пока он президент...                    Супруги моей пенсион страховой эта обновлённая система &quot;сожрала&quot; и не поморщилась... А рекомендации с разных точек зрения можно рассматривать. С точки зрения чинуш - отличная, да. Тысячам (если не десяткам тысяч) человек в пенсионе отказали. Это-ж кака экономия средствов государственных! А ещё заставить пенсионеров работать - и пенсию им можно не индексировать... Е-баллы отнимать... Наработал пенс 10 е-баллов за год, а ему -  фигвам! Хватит с тебя трёх... Чё-т авторы телеграм-канала &quot;Юридическая консультация&quot; об этом помалкивают... &quot;Ура&quot; кричат и &quot;чепчики в воздух бросают&quot;... 🤔😃
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17 час.

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