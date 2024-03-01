Этих слов Путина ждали все пенсионеры России: Осталось достучаться до чиновников

"Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом", - пообещал президент." Идея замечательная. но для начала надо снизить цены на дорогие жизненно необходимые лекарственные препараты. Многим пенсионерам не под силу их купить и они начинают заниматься самолечением. А на лечение онкобольных детей собираем деньги всем миром. Это неправильно. Лекарства должны быть всем доступны, как раньше в советские времена.

Meerflieger

"...Но президент такие методы отвергает и гарантирует сохранение действующей пенсионной системы, отлично зарекомендовавшей себя"(с) Странно, а раньше реформу пенсионную обозвали людоедской... И президент обещал её не проводить, пока он президент... Супруги моей пенсион страховой эта обновлённая система "сожрала" и не поморщилась... А рекомендации с разных точек зрения можно рассматривать. С точки зрения чинуш - отличная, да. Тысячам (если не десяткам тысяч) человек в пенсионе отказали. Это-ж кака экономия средствов государственных! А ещё заставить пенсионеров работать - и пенсию им можно не индексировать... Е-баллы отнимать... Наработал пенс 10 е-баллов за год, а ему - фигвам! Хватит с тебя трёх... Чё-т авторы телеграм-канала "Юридическая консультация" об этом помалкивают... "Ура" кричат и "чепчики в воздух бросают"... 🤔😃