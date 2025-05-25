Майнинговая ферма в новостройке Москвы обокрала жильцов на миллионы

Общедомовое потребление электроэнергии за полгода увеличилось на 40%.В московской новостройке жители случайно обнаружили майнинговую ферму, из-за которой они переплатили более 4 миллионов рублей за коммунальные услуги за полгода, пишет Telegram-канал Mash.