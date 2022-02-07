Путин заявил о курсе Украины на демонтаж Минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений. Соответствующее заявление глава государства сделал по результатам переговоров в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА "Новости".
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений. Соответствующее заявление глава государства сделал по результатам переговоров в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА "Новости".
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