Адвокат знаменитостей предупредил об обратной стороне закона о запрете рекламы у иноагентов

Иноагентам из-за принятия закона о запрете размещения рекламы на их информационных ресурсах придется обращаться к западным кураторам за финансовой поддержкой и выполнять их требования по антироссийским высказываниям более жестко, чтобы не потерять доходы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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