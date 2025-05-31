Серебро может подорожать – рост цен ожидается во втором полугодии Татьяна АрестоваВ долгосрочной перспективе цены на серебро сохраняют восходящую динамику, несмотря на краткосрочные корректировки, вызванные внешнеполитическими факторами.
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