В Михайловской военной артиллерийской академии проведен XIV турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя Российской Федерации

Выпускник академии Герой Российской Федерации старший лейтенант Сергей Шевелев 8 августа 2008 года отдал свою жизнь ради спасения мирного населения Южной Осетии.
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