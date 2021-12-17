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В Михайловской военной артиллерийской академии проведен XIV турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя Российской Федерации

В Михайловской военной артиллерийской академии проведен XIV турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя Российской Федерации

Выпускник академии Герой Российской Федерации старший лейтенант Сергей Шевелев 8 августа 2008 года отдал свою жизнь ради спасения мирного населения Южной Осетии.

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