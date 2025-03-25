Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту ДТП в Ивановской области

В средствах массовой информации сообщалось, что 25 марта 2025 года на одной из улиц Иваново произошло столкновение микроавтобуса и маршрутного автобуса, в результате которого пострадали несколько пассажиров, им оказана необходимая медицинская помощь.
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