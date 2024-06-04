WP: В США предупредили Макрона о последствиях решения по Украине

Отправка французских инструкторов может привести к ответным мерам. Российский лидер Владимир Путин может ответить на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских военных инструкторов на Украину.
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