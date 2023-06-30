Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Резников — о реванше с Вартаняном: «Мне нужно забирать титулы, а не мериться силами с бойцами»

Артем Резников не планирует проводить поединок-реванш с россиянином Эдуардом Вартаняном.  «Для меня нет в спорте чего-то принципиального.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх