Вооруженные силы (ВС) России поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием наземных роботизированных комплексов «Крот» на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР).
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