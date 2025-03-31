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Российские военные поразили опорные пункты ВСУ с использованием комплексов «Крот»

Российские военные поразили опорные пункты ВСУ с использованием комплексов «Крот»

Вооруженные силы (ВС) России поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием наземных роботизированных комплексов «Крот» на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР).

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