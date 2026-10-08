ГУ МВД возбуждено дело после ДТП в Раменском с двумя погибшими

В Раменском возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего водителя. Автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai 7 октября, что привело к гибели двух человек, ещё двое пострадали.
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