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Царьград

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ГУ МВД возбуждено дело после ДТП в Раменском с двумя погибшими

ГУ МВД возбуждено дело после ДТП в Раменском с двумя погибшими

В Раменском возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего водителя. Автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai 7 октября, что привело к гибели двух человек, ещё двое пострадали.

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