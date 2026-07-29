Мэр Краснодара Наумов рассказал, как протекает ремонт пострадавшего дома после ночной атаки БПЛА 22 июля

Мэр Краснодара Наумов рассказал, как протекает ремонт пострадавшего дома после ночной атаки БПЛА 22 июляВ Краснодаре полным ходом идут аварийно-восстановительные работы в многоэтажке, пострадавшей от удара беспилотника 22 июля.
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