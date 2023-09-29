Россиян предупредили о дефиците ржаного хлеба

Российский урожай ржи в 2023 году может снизиться до 1,8 миллиона тонн — в таком случае хлеб из этой культуры станет дорогой редкостью, предупредил президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии