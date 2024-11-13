Дженсен Хуан рассказал, глава Softbank однажды предлагал ему кредит на покупку NV...

Дженсен Хуан рассказал, глава Softbank однажды предлагал ему кредит на покупку NVIDIAНа саммите NVIDIA AI Summit в Токио на этой неделе генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, и Масаеси Сон, директор SoftBank, выразили сожаление, что первый не приватизировал NVIDIA, десять лет назад, когда последний предложил ему денег… источник#Токио.