НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Дженсен Хуан рассказал, глава Softbank однажды предлагал ему кредит на покупку NV...

Дженсен Хуан рассказал, глава Softbank однажды предлагал ему кредит на покупку NV...

Дженсен Хуан рассказал, глава Softbank однажды предлагал ему кредит на покупку NVIDIAНа саммите NVIDIA AI Summit в Токио на этой неделе генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, и Масаеси Сон, директор SoftBank, выразили сожаление, что первый не приватизировал NVIDIA, десять лет назад, когда последний предложил ему денег… источник#Токио.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх