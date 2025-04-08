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Царьград

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Кто такой Эдуард Захарченко, пожелавший, чтобы Александру Овечкину "оторвало ноги"

Кто такой Эдуард Захарченко, пожелавший, чтобы Александру Овечкину "оторвало ноги"

После рекорда в сторону русского хоккеиста раздаются не только хвалебные, но и неприятные высказывания.

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