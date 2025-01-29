Сексолог дала совет людям с навязчивым желанием мастурбировать

Так называемая дезадаптивная мастурбация, то есть самоудовлетворения, которое человек использует как способ избежать реальных проблем или эмоций, может существенно ухудшить качество жизни, предупредила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова.
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