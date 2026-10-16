Премьер Латвии Андрис Кулбергс призвал ЕС продолжать финансовую поддержку Украины, заявив, что это важнее для комфорта граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НП Зеленский выдвину...
- SI "Срочно": Третий ...
- Мерц увидел важны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым