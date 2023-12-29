Внимание Следующая станция - Новый год.

Новый Год - это самый волшебный, самый красивый и веселый праздник! С начала декабря город начинает готовиться к торжеству: улицы украшены разноцветными огнями, на площадях города выросли величавые ёлки, в витринах магазинов сияют новогодние гирлянды.
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