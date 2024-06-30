Вручение юбилейной медали к 80-летию освобождения Беларуси бывшей малолетней узнице фашизма.

26 июня 2024 года администрация ГУО ´Базовая школа № 15 г. Бобруйска´ поздравила Савицкую Марию Михайловну, которая является бывшей малолетней узницей фашизма, с наступающей знаковой датой - 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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