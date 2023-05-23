БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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О перспективной новой архитектуре Военно-морских сил США

О перспективной новой архитектуре Военно-морских сил США

Вооружённые силы США в целом перегружены сверхдорогими системами вооружений – такими, как гигантский эсминец-невидимка Zumvolt и новейший авианосец «Джеральд Форд», которые, на слэнге американских военных аналитиков именуют монолитными платформами».

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