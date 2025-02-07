Алтайские таможенники предотвратили 20 случаев контрабанды леса в 2024 году

Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, также им придется выплатить крупный штраф 20 уголовных дел возбудила в 2024 году Алтайская таможня по фактам контрабанды более трех тысяч кубометров леса, об этом на пресс-конференции 6 февраля сообщил руководитель ведомства Олег Журавлёв.