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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард набрал очки в 3 матчах подряд на старте сезона НХЛ. Рекорд для 18-летних новичков у Дэйгла – 7 игр, у Гретцки и Кросби было по 6

Бедард набрал очки в 3 матчах подряд на старте сезона НХЛ. Рекорд для 18-летних новичков у Дэйгла – 7 игр, у Гретцки и Кросби было по 6

Форвард «Чикаго» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (2:3).

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