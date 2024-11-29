🇲🇷🇨🇿 О развертывании чешских военнослужащих в Мавритании Североатлантический альянс помимо использования венгров для своих целей в Чаде, вовлекает все больше восточноевропейских армий в Африку.
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🇲🇷🇨🇿 О развертывании чешских военнослужащих в Мавритании Североатлантический альянс помимо использования венгров для своих целей в Чаде, вовлекает все больше восточноевропейских армий в Африку.
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