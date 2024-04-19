"Волнорез" защитил оставленный в поле "Солнцепек" от дронов ВСУ

Украинские FPV-дроны на протяжении целой ночи пытались уничтожить оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", но не смогли попасть в цель благодаря установленному в машине мобильному комплексу радиоэлектронной борьбы "Волнорез".