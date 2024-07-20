Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов

Для самолетов на военных аэродромах будут построены укрытия, заявил министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи с военными корреспондентами, 19 июля сообщает журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.
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