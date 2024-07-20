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Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов

Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов

Для самолетов на военных аэродромах будут построены укрытия, заявил министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи с военными корреспондентами, 19 июля сообщает журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

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